Policja ochraniała ciężarówkę anty-LGBT? "Przejazd zgłoszony jako zgromadzenie"

Mieszkańcom największych polskich miast nie jest obcy widok ciężarówek, które oklejone są drastycznymi zdjęciami ludzkich płodów, albo tych, które wożą hasła anty-LGBT. Stoi za nimi Fundacja "Pro-prawo do życia". Kilkukrotnie dochodziło do obywatelskich zatrzymań ciężarówek. Teraz jednak, jak donosi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, policja miała zadbać o to, aby w Krakowie nic nie stanęło na drodze furgonetki.

Policja zabezpieczała przejazd furgonetki. "Organizator o to prosił"

- Wolność zgromadzeń polega na tym, że każdy może wyrażać swoje poglądy. My w to nie ingerujemy, my jesteśmy po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo - zaznacza Szpiech. - Nam zostało to zgłoszone jako zgromadzenie publiczne, w związku z czym musieliśmy je zabezpieczyć - podsumowuje.