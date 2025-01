Nowe oznakowanie myśliwców F‑35. Projekt wywołał kontrowersje

"W celu zapewnienia lepszego maskowania wojskowych statków powietrznych jest wskazane wprowadzenie nowego oznakowania zapobiegającego ich wcześniejszemu wykryciu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, który rząd skierował do Sejmu między Bożym Narodzeniem a sylwestrem.

Druga zmiana to wprowadzenie lotniczej szachownicy o niskiej widzialności . Obecnie szachownica jest biało-czerwona.

Szachownica lotnicza weszła do użycia w 1918 roku na mocy rozporządzenia szefa Sztabu Generalnego.

Od tego czasu znak ten przeszedł kilka zmian, z czego ostatnia miała miejsce w 1993 roku, kiedy to obrócono go o 90 stopni, uzasadniając to wymogami heraldyki.