Nowe obostrzenia. Złośliwy wpis Donalda Tuska. Cezary Tomczyk komentuje

"Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają. Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian" - napisał Donald Tusk, komentując nowe obostrzenia związane z koronawirusem w Polsce. Co na to szef klubu KO Cezary Tomczyk? Tusk ma absolutną rację. To nie jest kwestia wprowadzania obostrzeń. Wszyscy wiemy, że jest epidemia. Chodzi o to, by te obostrzenia miały sens, żeby rząd był konsekwentny, miał plan, żeby branże, które są zamykane, mogły liczyć na pomoc państwa. My tego nie mamy - przekonywał. Zarzucił przy tym PiS-owi m.in. że odpowiada za śmierć kilkudziesięciu tysięcy ludzi.

Rozwiń