Nowe obostrzenia? Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja. Rzecznik rządu o szkołach

Rzecznik rządu Piotr Mueller był pytany w programie "Tłit" o możliwość otwarcia basenów. Stwierdził, że będzie to możliwe, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Podkreślił jednak, że obecnie obostrzenia są wystarczające, jednak nie można wykluczyć, że "gdy podobnie jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, będzie drastyczny wzrost zakażeń, trzeba będzie obostrzenia zwiększyć". - Na tym etapie najbardziej możliwym wariantem jest ich przedłużenie. Taka informacja powinna pojawić się na przełomie tego i następnego tygodnia - powiedział Mueller. Odniósł się też do powrotu dzieci do szkół. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiadał, że prawdopodobnie dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki stacjonarnej 18 stycznia. - Nie jestem tak dużym optymistą. Ale jeśli byłaby taka decyzja podejmowana, to byłyby to klasy 1-3 - mówił rzecznik rządu. Zadeklarował, że decyzja zostanie ogłoszona najpóźniej w poniedziałek.

