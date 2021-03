Nowe obostrzenia w Polsce przyniosły efekty? Jednoznaczna odpowiedź

Ostatnie obostrzenia wprowadzone przez rządzących w związku z pandemią koronawirusa obowiązują w naszym kraju już ponad dwa tygodnie. Silniejsze trwają już od kilku dni. Czy widać ich efekt? O odpowiedź na to pytanie została poproszona w programie "Newsroom" WP prof. Karolina Sieroń. - Jeszcze nie, nie w tym momencie - przyznała kierownik oddziału covidowego szpitala MSWiA w Katowicach. Prof. Sieroń ma jednak nadzieję, że wkrótce to nastąpi i dzienna liczna nowych przypadków COVID-19 spadnie. Kierownik oddziału covidowego śląskiego szpitala zaznacza jednak, że w statystykach widać zmianę "na plus". Dodaje, że ostatnio zakażenia z minionych 24 godz. spadły poniżej 30 tys. infekcji. - Nie zmienia to faktu, że liczba pacjentów, którzy trafiają do szpitala i dla których szuka się łóżek, niestety nie maleje - podsumowuje.

