Nowe obostrzenia w całej Polsce? "To niepopularne, ale niestety tak"

Koronawirus może doprowadzić do kolejnych obostrzeń w Polsce. Czy będą lokalne czy też powinny obowiązywać na terenie całej Polski? Zapytaliśmy w programie "Newsroom", czy znów trzeba będzie zamknąć Polaków w domach. - Jest to niepopularna opinia, ale obawiam się, że tak. Obserwujemy trzecią falę koronawirusa i nie powstrzymamy jej otwieraniem gospodarki czy pozwoleniem, by ludzie podróżowali po kraju, świecie. Musimy wprowadzić obostrzenia - uważa gość programu, wirusolog, profesor Emilia Cecylia Skirmuntt z Uniwersytetu Oxfordzkiego. Zauważyła, że wprowadzone w Wielkiej Brytanii lokalne lockdowny nie odniosły zamierzonego efektu, dlatego trzeba było wprowadzić restrykcje w całym kraju. Pytana o spotkania świąteczne lub komunijne, zaznaczyła, że "liczba zakażeń będzie rosła wykładniczo i to może się źle skończyć".

