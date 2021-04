Nowe obostrzenia na Wielkanoc? Prof. Matyja wskazał, co jest najważniejsze

Trzecia fala epidemii koronawirusa nie ustaje. Tylko w środę poinformowano o 32 874 nowych przypadkach zakażenia. Czy konieczne jest wprowadzenie kolejnych, bardziej restrykcyjnych obostrzeń? - Ja o tym mówiłem. To nie jest takie proste, to jest bardzo trudny problem. W tej chwili mamy najgorszą sytuację epidemiologiczną od początku istnienia pandemii w naszym kraju. Liczba nowych zachorowań, zajętych respiratorów to gigantyczne obciążenie nie tylko dla szpitali, ale przede wszystkim personelu medycznego - powiedział w programie WP "Newsroom" prof. Andrzej Matyja. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił też uwagę na rolę najmłodszych członków społeczeństwa. - My musimy w tej chwili zmienić podejście przede wszystkim do młodych ludzi i apelować do nich. Wirus atakuje osoby coraz młodsze - stwierdził ekspert.

