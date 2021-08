Nowe obostrzenia już we wrześniu? Andrusiewicz: MZ pracuje nad rekomendacjami

- Na pewno w jakiejś formie restrykcje się pojawią i na pewno będzie wymagane przedstawienie certyfikatu ze szczepieniem, potwierdzenia wykonanego testu czy tego, że jesteśmy ozdrowieńcem, przy wejściu w różne miejsca: czy to do urzędów, sklepów, na pływalnie, boiska. Pewnie limity osób, które będą mogły wchodzić, spadną, a co za tym idzie, uprzywilejowane będą te osoby, które będą posługiwały się certyfikatami - podsumował Wojciech Andrusiewicz.