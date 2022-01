Nowe obostrzenia i ustawa o testach? Mamy komentarz z Ministerstwa Zdrowia

Projekt ustawy dotyczący weryfikacji testów przez pracodawców, nazywany od nazwiska posła Czesława Hoca "ustawą hocową", poróżnił posłów PiS. Minister zdrowia Adam Niedzielski, stojący w opozycji do grupy polityków nazywanych "antyszczeponkowcami", miał zagrozić dymisją w razie nieprzyjęcia ustawy. We wtorek nad stanowiskiem wobec projektu rozmawia rząd. - Mam nadzieję, że rząd to przyjmie - stwierdził w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na uwagę, że ważniejsza jest jednak postawa parlamentarzystów, Kraska stwierdził, że nadchodząca piąta fala pandemii koronawirusa i skala zakażeń skłonią posłów do poparcia ustawy ws. testów pracowników. Wiceminister zdrowia przekazał, że w tym momencie rządzący nie planują wprowadzenie nowych obostrzeń. - To jest jednak sytuacja bardzo dynamiczna, więc nie wykluczam takich scenariuszy - zastrzegł gość Mateusza Ratajczaka. Waldemar Kraska zapowiedział też, że w nowej Radzie Medycznej znajdą się doradcy i eksperci z szerszego zakresu specjalności oraz nie wykluczył, iż wśród nich znajdzie się szef Rządowego Centrum Analiz.