Nowe obostrzenia coraz bliżej? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia stawia sprawę jasno

W środę Ministerstwo Zdrowia odnotowało gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wiceminister Waldemar Kraska przekazał, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 2085 nowych przypadków, co tydzień do tygodnia daje wzrost o ponad 70 proc. O komentarz do aktualnej sytuacji epidemicznej poprosiliśmy rzecznika MZ Wojciecha Andrusiewicza. - Przoduje Lubelszczyzna, tak jak to się dzieje w ostatnich dniach, tygodniach - powiedział w programie "Newsroom" WP. Czy w związku ze wzrostem liczby zakażeń rząd wprowadzi nowe obostrzenia? - Na dzień dzisiejszy nikt nie planuje żadnych obostrzeń. Ta fala przebiega trochę inaczej niż poprzednie - podkreślił Andrusiewicz, dodając, że kwestia nowych restrykcji jest zależna od liczby pacjentów w szpitalach. - Wskaźnik zajętych łóżek będzie dla nas głównym wyznacznikiem tego, jak dalej mamy się posuwać w zakresie różnego rodzaju obostrzeń - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia.