Nowe obostrzenia. Cezary Tomczyk ostro: to katastrofa narodowa, nie kwarantanna

- Jesteśmy w dziwnej sytuacji. Przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że 70 proc. Polaków nie wierzy rządowi ws. informacji, które podaje. To sytuacja bardzo, bardzo zła. Jak się uznaje, że rząd kłamie, to trudno przestrzegać obostrzeń - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". - Działania rządu są często absurdalne. Zamykamy galerie, potem otwieramy galerie, zamykamy lasy, otwieramy lasy, zamykamy stoki, otwieramy stoki, zamykamy stoki, otwieramy hotele, zamykamy hotele, otwieramy hotele, zamykamy hotele - przecież to tak wygląda. Miał być plan na 100 dni. On wytrzymał najpierw jeden dzień, a teraz w 20-tym dniu wszystko trafia do kosza - kontynuował. - Trudno wierzyć rządowi, który sam nie wie, czego chce. To katastrofa narodowa, nie kwarantanna - podsumował Tomczyk.