Nowe ministerstwo i nowy minister. Biedroń użył mocnych słów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że ministrem sportu - w wyniku wydzielania Ministerstwa Sportu z obecnego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - zostanie poseł Kamil Bortniczuk. Decyzję komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - Sport, oczywiście, jest niezwykle ważny, tylko ten rząd ma najwięcej resortów w historii III RP, najwięcej wiceministrów. To jest największe przedsiębiorstwo PiS. Tych wiceministrów to produkują praktycznie każdego dnia - mówił. - Oczywiście robią to - kontynuował Biedroń - dlatego, że muszą dawać posady tym wszystkim, którzy są malkontentami - żeby ich, a szczególnie ich żony, ich kochanków, zadowolić, to muszą dzielić się tymi posadami. - Myślę, że ta posada, tego ministra, jest właśnie w tym kontekście - podsumował.