Nowe kulisy afery wizowej. "Bo tak mówi pan minister"

Po tej zmianie liczba wniosków o wizy wzrosła. Ale to nie wszystko. Na początku 2023 roku do placówki dyplomatycznej, w której pracuje rozmówca Oko.press, dociera pismo z listą osób, które miały być obsłużone poza kolejką. "To wyglądało wątpliwie, bo nigdy wcześniej nie było takich poleceń. Pojawiły się bez wyjaśnienia: róbcie tak, bo tak mówi pan minister Wawrzyk. To trochę mało" - mówi urzędnik w rozmowie z Oko.press.