Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "On sie dusi, jak mówi"

Ten stan nadal trwa. Potwierdza to poniedziałkowa relacja Ozdoby w TVP Info. Polityk Suwerennej Polski, zapytany o zdolność Ziobry do uczestniczenia w "dłuższym przesłuchaniu", z jakim będzie się wiązało wezwanie go na komisję śledczą do spraw Pegasusa, ocenił, że może to się okazać niemożliwe.