"Ogniem zajęta była część ogromnej hali". Wciąż trwa dogaszanie

W Bydgoszczy doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowe j, który objął 2 tys. m kw. z 8 tys. m kw. całkowitej powierzchni obiektu. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel poinformował, że dogaszanie potrwa wiele godzin .

W kulminacyjnym momencie pożar gasiło 57 zastępów straży pożarnej, co oznacza zaangażowanie ok. 200 strażaków z jednostek PSP i OSP.

"W związku z pożarem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyli działania zmierzające do oceny wpływu zaistniałego zdarzenia na środowisko. Ustalono, że spaleniu uległy głównie papier i tektura, a pożar gaszony był bez użycia środków chemicznych. Wykonano również badania powietrza w okolicy pożaru sprzętem do szybkiej analizy zanieczyszczeń. Wykonane badania w odległości ok. 6 km od miejsca pożaru nie wykazały obecności w powietrzu niebezpiecznych dla ludzi substancji" - przekazał wojewoda Sztybel.