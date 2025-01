Wydano alerty. Cała Polska z ostrzeżeniami

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wcześniej wydał ostrzeżenia I stopnia dot. marznących opadów. Później jednak dokonano aktualizacji, zgodnie z którą ostrzeżenia obowiązują na terenie całego kraju.

"Nad Polskę nasunęła się już strefa opadów śniegu, który w najbliższym czasie będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Miejscami na drogach ślisko" - podano we wpisie na platformie X.

Początkowo Instytut ostrzegał zachodnią i południową część Polski przed gołoledzią. Tam ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godz. 6. Północno-wschodnia część kraju będzie objęta alertami od godz. 5 lub 8 w zależności od terenu. IMGW prognozuje, że ostrzeżenia utrzymają się najdłużej do godz. 16.

Na niedzielny wieczór prognozowano pierwsze opady deszczu marznącego w rejonach podgórskich Sudetów oraz na Dolnym Śląsku. - Od północy będą występowały na pasie od Szczecina, przez Łódź, po Rzeszów, a nad ranem od Ustki, przez Toruń, Warszawę, po Lublin - zaznaczyła synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

W nocy opady deszczu i śniegu

Nad morzem w nocy będzie padał deszcz, na północnym wschodzie i na Suwalszczyźnie może pojawić się śnieg. Temperatura minimalna od około minus 6 st. C na Mazurach do około minus 3 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, do 1 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże, na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Warmii wystąpią opady deszczu ze śniegiem i opady marznące, powodujące gołoledź. - W drugiej części dnia na południowym zachodzie kraju może się przejaśnić - powiedziała Ewa Łapińska.

Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do około 6 st. C w centralnej Polsce. Najcieplej będzie na zachodzie, do około 10 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do około 60 km/h, w rejonach podgórskich do około 85 km/h.

