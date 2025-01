Za chwilę uderzy wiosna. Ale to dopiero początek. Prognoza na 10 dni

IMGW przedstawiło model temperatury na kolejne dni od 4 do 13 stycznia. Po mroźnej nocy z soboty na niedzielę, gdzie termometry pokazały nawet -12 st. C., w kolejnych dniach czeka nas ocieplenie.

Ciepło nadejdzie pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem. IMGW prognozuje, że temperatura wzrośnie nawet o 14 stopni. (z -11 st. C do 3 st. C. w rejonie północnej Polski).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Na zachodzie i północnym zachodzie termometry maksymalnie pokażą 12 st. C. Najzimniej będzie na wschodzie, gdzie temperatura nie przekroczy 5 i 7 st. C.

Ciepłe masy powietrza w środę dotrą do południowej i zachodniej Polski. 8 i 9 stycznia spodziewajmy się nawet 10 st. C. w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych regionach minimalna temperatura prognozowana jest w okolicach 0 - 2 stopni C.

Nadchodzi mróz

Od soboty 11 stycznia Polska znów znajdzie się pod wpływem zimnego powietrza. W całym kraju termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Na Mazurach i w Małopolsce temperatura spadnie do -7 st. C.

Najwyższe temperatury © IMGW

W niedzielę 12.01 duży mróz utrzyma się na północno wschodnim i południowym krańcu Polski. Najzimniej będzie w pobliżu granicy z obwodem Królewieckim i Białorusią. W tych regionach spodziewać się należy nawet -12 st. C. W pozostałej części Polski w niedzielę będzie od -7 st. C. do 3 st. C.

Najniższe lokalnie temperatury © IMGW

W poniedziałek mróz dotrze na Kujawy i Wielkopolskę, aż do woj. lubuskiego W pasie od Suwałk, Bydgoszczy, Poznania aż do Zielonej Góry najniższa prognozowana temperatura ma wartość od - 10 st.C. do 12 st. C. a najwyższa od -3 st.C. do -5 st. C.