Nowe informacje o Aleksieju Nawalnym. Jest komentarz z polskiego MSZ

Europa odetchnęła z ulgą po tym jak w czwartek minister obrony Federacji Rosyjskiej Sergiej Szojgu przekazał informację o wycofaniu rosyjskich wojsk z obszarów przy granicy z Ukrainą. Wielu ekspertów nie wyklucza, że może to być efekt licznych sankcji nakładanych przez Zachód na FR oraz rosnące napięcie wewnątrz Rosji w związku z Aleksiejem Nawalnym. Ale czy Władimir Putin będzie w stanie odpuścić ws. Nawalnego? Do sprawy rosyjskiego opozycjonisty odniósł się gość Agnieszki Kopacz, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Gość "Newsroom" WP stwierdził, że Nawalny, to kolejny po Ukrainie, element geopolityki Moskwy. Zauważa jednak, że odpowiednia presja Zachodu wobec Władimira Putina może przynieść oczekiwane rezultaty. - To jest kolejny element polityki, tak naprawdę już międzynarodowej, gdzie istotne jest to jak zareaguje Europa, Unia Europejska i NATO. Jeżeli będziemy konsekwentnie działać i będziemy podejmować działania, które są dla Rosji dotkliwe, (…) ta presja ma sens. Dodał również, że zdecydowane stanowisko Zachodu może doprowadzić do tego, że Władimir Putin wycofa się z części agresywnych działań Rosji.

