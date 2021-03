Nowe informacje na temat ofiar wypadku autokaru na A4

Zastępczyni prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka, przekazała, że udało się ustalić tożsamość wszystkich pięciu ofiar wypadku. Są to trzy kobiety: 34-letnia Inna K., 54-letnia Elina O. i 60-letnia Tetiana Y., oraz dwóch mężczyzn: 28-letni Viktor S. i 52-letni Albert K.

Tragiczny wypadek autokaru na A4

Do wypadku autokaru przewożącego łącznie 57 obywateli Ukrainy doszło 5 marca około północy nieopodal miejscowości Kaszyce. Pojazd wbił się z dużą siłą w barierki energochłonne, po czym przewrócił się na bok i zsunął się do przydrożnego rowu. Wskutek wypadku śmierć poniosło 5 osób, a ponad 40 zostało rannych. 21 osób wciąż przebywa jeszcze w szpitalach, dwie z nich są w stanie ciężkim.

W toku postępowania zarzuty usłyszał 48-letni kierowca autobusu, który prowadził pojazd w chwili wypadku. Jest podejrzany o spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym. Według ustaleń śledczych, mężczyzna chciał prawdopodobnie zjechać z autostrady na MOP, ale wykonał manewr zbyt gwałtownie. - Choć jechał z prędkością dozwoloną na autostradzie, czyli nie szarżował, to jednak była to prędkość niedostosowana do podjętego manewru skrętu w prawo - poinformowała prokurator Beata Starzecka.