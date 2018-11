Nowe fakty ws. wójta z Daszyna. Wygrał wybory samorządowe w areszcie

Jest decyzja Sądu Okręgowego w Łodzi ws. Zbigniewa W. Wybrany na kolejną kadencję wójt gminy Daszyna pozostanie w areszcie aż do lutego.

Na początku listopada Prokuratura Krajowa wnioskowała o przedłużenie aresztu dla wójta gminy Daszyna Zbigniewa W. We wtorek sąd przychylił się do tego wniosku i przedłużył areszt do 14 lutego 2019 roku m.in. Powodem ma być toczące się śledztwo ws. Zbigniewa W.