Nowe dywizje polskiej armii? "Zawsze ich brakowało"

- Zawsze brakowało dywizji. Zawsze było ich za mało. Moim zdaniem jest to wielka potrzeba, żeby one były - mówił w programie "Newsroom" WP generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Był on pytany o plany ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który zapowiedział powstanie dwóch nowych dywizji na wschodzie kraju. - To ogromny koszt, około 50 miliardów złotych na taką jedną dywizję. Drugie to potencjał ludzki, który trzeba pozyskać, żeby taką dywizję żołnierzami wypełnić. I po trzecie nabycie technologii, bo przecież na półkach sprzętu dla tej dywizji nie ma, więc trzeba go wyprodukować. To proces wieloletni, który będzie trwać więcej niż pięć, sześć lat.

