Nowe doniesienia ws. afery respiratorowej. "Miał nad sobą parasol ochronny

We wtorek Polskę obiegły nieoficjalne informacje o śmierci Andrzeja I., którego firma –handlująca bronią – miała na zlecenie rządu w trakcie pandemii dostarczać respiratory. Jego akt miał zostać wydany w Albanii. Czy rząd spóźnił się z wyjaśnieniem afery respiratorowej? – Tam jest ważne słowo w tych komunikatach: że to są niepotwierdzone informacje, wiec skoro są niepotwierdzone, to trudno ocenić ich wiarygodność. Ale cała ta sprawa na pewno może być oceniona z tego punktu widzenia, że śledztwo jest – czy było – prowadzone bardzo ślamazarnie, że organa ścigania reagowały bardzo powoli – mówi w programie "Tłit" WP były premier i europoseł Leszek Miller. – Można było odnieść wrażenie, że ten osobnik ma nad sobą jakiś parasol ochrony. W ogóle wszyscy, którzy brali udział w tym procederze, mają jakiś parasol ochronny ze strony bardzo wysokich władz RP – dodaje. – My się pewnie jako opinia publiczna niewiele dowiemy, ale wierzę, że jak przyjdzie w Polsce czas na zmianę władzy, to nie tylko ta sprawa ujrzy światło dziennie i wtedy dowiemy się, jak było naprawdę – ocenia były premier.