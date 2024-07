Nowe doniesienia o stanie rannego policjanta. Odwiedziny w szpitalu

Do postrzelenia policjanta doszło w ubiegłą środę wieczorem. Funkcjonariuszy wezwała matka awanturującego się syna. Mężczyzna oddał dwa strzały przez zamknięte drzwi, następnie sam się zastrzelił. Rannego policjanta najpierw przewieziono do szpitala w Bolesławcu, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.