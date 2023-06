Nowe bestialstwo Rosjan. "Celowo wprowadzają w błąd"

Rosjanie strzelają do ludzi, którzy próbują się ewakuować

"Rosjanie nałożyli 20-dniową kwarantannę, utrudniając dojazd do miasta Oleszka. Nikomu nie wolno opuszczać miasta bez rosyjskiego paszportu. Można go zdobyć tylko w okupowanym Skadowsku, do którego nie można się z kolei dostać" - wynika z komunikatu ukraińskiego Centrum Narodowego Oporu.