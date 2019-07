Nowe 500+ ma obowiązywać już od września 2019. Sprawdź, kogo będzie dotyczyć świadczenie PiS

Nowe 500+ wejdzie w życie już od września 2019. Świadczenie PiS ma poprawić zdolność dochodową osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Nowe 500+ – kogo dotyczy nowe świadczenie PiS?

W niedzielę, na konwencji w Krakowie PiS zapowiedział wypłatę 500 miesięcznie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ustawa ma wejść w życie już we wrześniu, a termin ten jest zapisany w wykazie pracy legislacyjnych rządu. Wiadomo, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kończy prace nad projektem ustawy o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze mają poprawić sytuację materialną osób, którym przyznano już jakieś świadczenia (np.renta i emerytura), jednak te środki nie wystarczają do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.