Nowacka na "Marszu dla Izy": Kaczyński, Przyłębska i PiS oddali hołd fanatykom

W sobotę Barbara Nowacka wzięła udział w demonstracji pod hasłem "Ani jednej więcej! Marsz dla Izy", zorganizowanej po tragicznej śmierci 30-letniej ciężarnej Pszczyny. Posłanka nie ma wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za cierpienie kobiety i jej bliskich. - Odpowiedzialność polityczną za te dramaty ponoszą Kaczyński, Przyłębska, politycy PiS i Konfederacji, którzy podpisali się pod tym haniebnym wnioskiem do tzw. Trybunału Konstytucyjnego, fanatycy, wszystkie ordo iurisy, co więcej biskupi, którzy tę presję również wywierali i mieli takie polityczne oczekiwania - powiedziała w rozmowie z reporterem Wirtualnej Polski. - Kobiety umierają, kobiety cierpią, cierpią ich rodziny i najbliżsi, dlatego, że oni oddali hołd fanatykom. Na to się po prostu nie zgadzamy i tysiące ludzi tutaj też - dodała Barbara Nowacka.