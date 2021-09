Nowacka bezlitosna dla Kaczyńskiego. Wymieniła całą listę

- Od kiedy pan Kaczyński został wicepremierem ds. bezpieczeństwa, na polskich ulicach było znacznie bardziej niebezpiecznie. To pod jego bardzo dziwnie sprawowaną funkcją - i w KPRM średnio przebywa, i w Sejmie nie wypowiada się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa - policja używała przemocy wobec kobiet - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Sytuacje na Dolnym Śląsku, osoby, które umierają w wyniku interwencji policji - to jest pan Kaczyński. Stan wyjątkowy, "push backi" dzieci w nocy na granicy - to jest pan Kaczyński - kontynuowała posłanka. - A pan Kaczyński pewno przyjdzie do Sejmu, pogłosuje i znowu gdzieś zniknie w czeluściach Nowogrodzkiej - podsumowała.