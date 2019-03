Nowa Zelandia. Zamach w Christchurch. "Telegraph": napastnik odwiedził Polskę

Kolejny "polski wątek" ws. zamachu w nowozelandzkim Christchurch. Według "Telegraph" 28-letni sprawca ataku, Australijczyk Brenton Tarrant, odwiedził Polskę.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątkowe popołudnie w dwóch meczetach w mieście Christchurch. Pierwszy atak miał miejsce ok. 14.45 w meczecie Masdżid Al-Nur, a drugi przed godziną 16.00 w świątyni Masdżid Linwood.

Tarrant wszedł do meczetu ubrany "w stylu wojskowym". Miał broń automatyczną. Strzelał do przypadkowych osób. Gdy skończyła mu się amunicja, wyszedł z budynku, wrócił do auta i wymienił broń. Wrócił, by strzelać do wszystkich, którzy "przejawiali znaki życia".