Nowa Wieś Kącka. Tragedia na przejeździe kolejowym. Nowe fakty

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Kąckiej (woj. dolnośląskie). Samochód osobowy wjechał pod pociąg - zginęło 5 osób. Policja czeka na opinię biegłego, który będzie badał pojazd - ustaliła Wirtualna Polska. Tymczasem w sprawie pojawia się coraz więcej nieoficjalnych informacji.

Do zdarzenia doszło około godziny 19.00 . Citroen Berlingo wjechał pod pociąg "Kamieńczyk" relacji Szklarska Poręba - Luboń. Samochodem podróżowało pięciu mężczyzn, którzy zamieszkiwali okoliczne wioski.

Skład po kolizji jechał jeszcze przez ok. 100 metrów. Wrak samochodu znajdował się 20-30 metrów od przejazdu. Niektórzy pasażerowie - jak nieoficjalnie donoszą regionalne media - wypadli z auta tuż przy ulicy, co sugeruje, że mogli nie być zapięci w pasy. Ciała innych pozostały we wraku.