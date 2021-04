Nowa szczepionka na COVID w Polsce. Ekspert o Johnson&Johnson

W czwartek wieczorem szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że szczepionka Johnson&Johnson dotrze do Polski szybciej niż pierwotnie przewidywano. Bedzie to już czwarta szczepionka wprowadzona do użycia w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. O jej charakterystyce rozmawialiśmy z gościem programu WP "Newsroom" doktorem Grzegorzem Cessakiem z Europejskiej Agencji Leków (EMA). - To szczepionka wektorowa o takim samym mechanizmie działania jak szczepionka koncernu AstraZeneca - powiedział. Ekspert dodał, że preparat podaje się w jednej dawce i daje on 100 procent skuteczności w zabezpieczaniu przed ciężkim przejściem COVID-19. Dr Grzegorz Cessak podkreślił, że EMA, która wydała pozytywną rekomendację dla szczepionki Johnson&Johnson, oparła ją o szczegółowe ekspertyzy. - EMA mimo presji politycznej i społecznej prowadzi swoją ocenę bardzo skrupulatnie i zatwierdza tylko takie szczepionki, które są bezpieczne, skuteczne i przede wszystkim potwierdzone badaniami - zapewnił.

Rozwiń