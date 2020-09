"Nowa Solidarność" Rafała Trzaskowskiego wystartuje już niedługo. Borys Budka podał datę

"Nowa Solidarność", czyli ruch obywatelski Rafała Trzaskowskiego jest już coraz bliżej startu. Prawdopodobną datę jego powstania wyjawił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Polityk twierdzi, że pomysł prezydenta Warszawy ziścić się może jeszcze w październiku.

Według lidera PO oficjalne rozpoczęcie działalności nowego obywatelskiego ruchu Rafała Trzaskowskiego nastąpi najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku tygodni.

"Być może będzie to październik, tak Rafał zapowiada. To nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia tego, by znaleźć przestrzeń dla osób, które nie chcą zapisywać się do partii politycznych, a chcą wspierać opozycję, znaleźli w Rafale osobę, która ogniskuje ich energię" - powiedział Borys Budka w czwartek w radiu TOK FM.

Polityk opozycji podkreślił, że ostateczna data startu "Nowej Solidarności" będzie zależeć od tego, czy "nie będzie znowu okoliczności, które będą obiektywnie to uniemożliwiały, tak jak np. awaria Czajki czy jakaś sprawa warszawska, to będzie to 10 października".

Zobacz także: Podwyżki dla polityków. Rzecznik rządu Piotr Mueller: kiedyś trzeba będzie wrócić do tematu

Budka podkreślił, że inicjatywna Trzaskowskiego "nie będzie konkurencją polityczną".

Ruch Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy nie ma szczęścia

Powstanie "Nowej Solidarności" Rafała Trzaskowski zapowiedział 17 lipca br. w Gdyni. Przy ogłaszaniu pomysłu przekonywał, że ma on "podtrzymać energię", jaka powstała podczas kampanii prezydenckiej. W starciu z Andrzejem Dudą poparło go ponad 10 milionów wyborców. Były kandydat na prezydenta ogłosił wówczas, że jego ruch wystartuje 5 września.

Blisko półtora miesiąca później prezydent Warszawy zmuszony był jednak przełożyć "premierę" swojego ruchu ze względu na awarię w oczyszczalni "Czajka" i wyciek ścieków do Wisły.

- Jeżeli chodzi o ruch, to ja w tej chwili się zajmuję tą awarią i do momentu, kiedy nie zostanie zatamowany wypływ ścieków do Wisły, tym się będę zajmował. W związku z tym na pewno ogłoszenie ruchu zostanie opóźnione - mówił jakiś czas temu Trzaskowski.