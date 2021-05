Nowa pogoda z IMGW. A jednak nie wszyscy będą kląć. Rolnicy się ucieszą

W maju pogoda w Polsce była niezwykle zmienna. Nie brakowało niskich temperatur i zimnych podmuchów wiatru. Czy w czerwcu czeka nas zmiana? - Temperatury będą w miarę umiarkowane, takie bardzo wiosenne. Nie mamy też tych gwałtowanych zjawisk, nie występują intensywne opady deszczu. Już na początku czerwca te opady mogą być intensywniejsze, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce i tam się mogą pojawić burze z silnymi porywami wiatru i większymi sumami opadów. Na razie ta pogoda jest w miarę bezpieczna - powiedział w programie "Newsroom" WP Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspert podkreślił, że zadowoleni w tym roku mogą być rolnicy. - Jest to rok, kiedy w końcu mamy tych opadów więcej i w którym pokrywa śnieżna utworzyła się, więc te zasoby wodne w jakimś stopniu się poprawiły (…). Jeśli chodzi o opady, to jest bardzo fajnie. Na pewno w rolnictwie to się przydaje - podsumował synoptyk.

