Nowa pogoda długoterminowa z IMGW na wakacje. Przygotujcie się na afrykańskie upały

- Wychodzi na to, że czeka nas całkiem ciepłe lato, szczególnie w Polsce południowej. Jeżeli ktoś wybiera się na urlop, to niech jedzie właśnie tam, ponieważ w lipcu i sierpniu w południowej części kraju temperatury mają być powyżej normy - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW, pytany o prognozę pogody na wakacje. Dodał, że w centralnej i północnej Polsce co prawda temperatury w nadchodzących miesiącach powinny utrzymywać się w normie, ale - jak zaznaczył -"to i tak oznacza, że będzie bardzo dobrze". Walijewski przypomniał, że normy te są wyliczane na podstawie danych z ostatnich trzydziestu lat, a wakacje w ostatnich dekadach w większości były raczej dość ciepłe. Gość Mateusza Ratajczaka przestrzegł jednak, że wyższe temperatury wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia burz czy nawet trąb powietrznych.