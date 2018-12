Nowa partia słabo wypada w sondażach. Ojciec Tadeusz Rydzyk ma plan B

Sondaże nie dają szansy na powodzenie nowej partii - za którą ma stać ojciec Tadeusz Rydzyk - w wyborach. Ma ona nie być jednak jedyną opcją duchownego, by mógł działać w polityce. Drugą ma być były minister w rządzie Beaty Szydło.



"Jan Szyszko uratuje partię ojca Tadeusza Rydzyka?" - zastanawia się "Super Express". Jak donosi, w czwartek były minister środowiska i redemptorysta spotkali się na terenie toruńskiej szkoły, należącej do duchownego.

Podobno zjawił się też były poseł PiS Andrzej Jaworski. Powodem ich spotkania ma być nowy projekt - alternatywa dla planu z europosłem Mirosławem Piotrowskim w roli głównej. Przypomnijmy, że to on złożył do sądu wniosek zgłoszenia nowej partii politycznej.