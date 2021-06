Nowa Partia Republikańska. Włodzimierz Czarzasty nie ma złudzeń

W niedzielę w warszawskim Kinie Palladium odbył się Zjazd Republikański, na którym europoseł Adam Bielan ogłosił powstanie nowego ugrupowania - Partii Republikańskiej. W wydarzeniu wziął udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie. - Wszystko, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o prawicę, to przeciąganie posłów jednych na stronę pana Kaczyńskiego, drugich na stronę pana Gowina. Pan Gowin coraz chudszy w związku z tym jest. Czy to się tak nazywa, czy inaczej, to już mało ważne - komentował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Podkreślił, że Partia Republikańska "dobrze sobie dobrała skrót". - Powstała następna banieczka PR-owa, w której bardzo dobrze się odnalazł pan Kaczyński, chwaląc jednych, ganiąc drugich - wyjaśnił. - Pan Kaczyński buduje sobie większość w Sejmie w ten sposób, żeby do tej większości nie był mu potrzebny pan Gowin. Czy to się nazywa Partia Republikańska, czy jakoś inaczej, jest to obojętne - podsumował.