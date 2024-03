Nowa partia Morawieckiego? "Ktoś chce wciągnąć prezydenta w partyjne gierki"

Co ciekawe, w innym tonie wypowiada się polityk z otoczenia Nowogrodzkiej. -Mastalerek, Morawiecki i Bielan grają drużynowo od bardzo dawna. To oni doprowadzili w ostatniej kampanii wyborczej do tego, że Tomasz Poręba przestał być szefem sztabu wyborczego PiS. Drugim akordem było podsunięcie przez Mastalerka Morawieckiemu pomysłu na komisję "lex Tusk". Chłopik z Mastalerkiem i Bielanem często się ze sobą spotykają, rozmawiają, komunikują. Nie zdziwiłbym się, że w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego mogliby grać na osłabienie PiS, by później wokół słabego wyniku w wyborach próbować budować coś nowego - mówi nam anonimowo jeden z polityków PiS.