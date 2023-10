Nowa odsłona kampanii KO. Widzieliśmy spoty. "Oni chcą nienawiści, my konkretu"

Podatek PIT tylko od zapłaconych faktur, emerytura bez podatku, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, likwidacja prac domowych, dopłaty do najmu mieszkań, internetowy system rezerwacji wizyt do lekarzy, opłacanie chorobowego przez ZUS. To tylko kilka punktów programowych z programu "100 konkretów na 100 dni", które będą promowane w nowych spotach wyborczych Koalicji Obywatelskiej.