Nowa obietnica Tuska. Polityk PO o szczegółach

Kredyt 0 procent na zakup pierwszego mieszkania i dopłaty do najmu w kwocie 600 zł - to propozycje Platformy Obywatelskiej, które niedawno przedstawił szef partii Donald Tusk. O szczegółach nowego pomysłu opowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. - PiS rządzi od ośmiu lat i słyszeliśmy już o tysiącach mieszkań, które miały zostać wybudowane. I co? Nie ma kompletnie nic. Program Mieszkanie Plus okazał się wielkim kłamstwem, oszustwem. My położyliśmy bardzo realny projekt, który rozwiązuje problem - mówił poseł w programie "Newsroom" WP. Jak tłumaczył, osoby do 45. roku życia w ramach programu będą mogły wziąć kredyt na pierwsze mieszkanie do 700 tys. zł. - Wszelkie te kwestie będziemy zapisywać w ustawie, która będzie złożona jako jedna z pierwszych ustaw po wygranych wyborach - powiedział Kierwiński. Podkreślił jednak, że na wdrożenie programu w życie trzeba będzie zaczekać dłużej. - Trochę wybrzmiewa taka teza, że od razu pierwszego dnia po wygranych wyborach wszystkie problemy Polski zginą - nie zginą, bo PiS osiem lat demolował Polskę. To chwilę musi potrwać, ale to będzie jedna z tych ustaw, która będzie uruchomiona od strony formalno-prawnej, legislacyjnej, w ciągu pierwszych 100 dni rządów opozycji - zapowiedział polityk PO.