Nowa maszyna dla kancelarii premiera. Warta pół miliona

Po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia o nowym zakupie dla biura szefa rządu, reakcją były krytyczne głosy. Komentujący podnoszą, że KPRM może korzystać z mniej kosztownego sprzętu.

Jak podaje polsatnews.pl, kancelaria zdecydowała się na maszynę niemieckiej firmy Hako, za którą - jak wynika z dokumentów przetargowych - dać trzeba 499 750 zł brutto. Ma elektroniczna sprzątaczka to w oficjalnych papierach pług dwulemieszowy do odśnieżania, posypywarka do soli i szczotka walcowa do zamiatania w jednym, czyli mulitfunkcyjny sprzęt do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej.

Nowa maszyna sprzątająca dla kancelarii Tuska. Słychać głosy oburzenia

Takie urządzenia kupują jednostki samorządowe oraz duże firmy. To profesjonalna, wydajna maszyna, która może uprzątać duże powierzchnie na otwartej przestrzeni.

Centrum Informacyjne Rządu tłumaczy, że ta"kie wielofunkcyjne urządzenie pozwoli na "bardziej efektywne i kompleksowe utrzymanie porządku". Dotychczas używane maszyny są już wyeksploatowane, stąd konieczność zakupu nowej.

Teraz, w związku z niesprawnością starego wyposażenia do utrzymywania porządku, wiele prac wykonywanych jest ręcznie. Te argumenty nie trafiają do byłego szefa KPRM Michała Dworczyka. Pełnił on tę funkcję w czasach Zjednoczonej Prawicy.

- Maszyna za pół miliona złotych to jak metafora rządów PO: kosztowna, oderwana od rzeczywistości i przeznaczona do ukrywania tego, co niewygodne - komentuje polityk.

Tymczasem, jak podaje portal, według anonimowych urzędników instytucji centralnych, gdyby teren KPRM sprzątała firma zewnętrzna, byłoby to niezwykle angażujące. Zamiatarkę trzeba byłoby kontrolować przed każdym wjazdem z uwagi na względy bezpieczeństwa informacji niejawnych.