Nowa książka o ojcu Tadeuszu Rydzyku. Autorem członek KRRiT

Nie jest prawdą, że istnieje finansowe imperium ojca Rydzyka i że były mu przekazywane jakieś fundusze publiczne - zapewnia Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do swojej opinii przekonuje w książce "Prawda o 'imperium ojca Rydzyka'".

O tym, co znajdziemy w książce, pisze Onet. Kawecki twierdzi, że niektóre media prowadzą nagonkę, kłamią i manipulują, kiedy piszą o "imperium o. Rydzyka". Jak argumentuje, o imperium nie ma mowy, bo inne media są większe, a radio nie obejmuje całego kraju, tylko 78 proc. jego powierzchni. Twierdzi, że działania przeciwko o. Rydzykowi wpisują się w prowadzoną systemowo walkę z Kościołem.

Kawecki napisał o nieudanej zbiórce na ratowanie gdańskiej stoczni, antysemityzmie, moherowych beretach i maybachu. Wszystko po to, by pokazać, że to nieprawdziwe historie.