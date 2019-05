Nowa kara za złe parkowanie. "Obrzydliwe, ale zasłużone"

Już nie naklejki z męskim przyrodzeniem i niewybredne wyzwiska wypisane na samochodzie. W Warszawie "życzliwi" sąsiedzi mają nowy sposób na źle parkujących kierowców – woreczki z ekstrementami.

"Chamskie i obrzydliwe"

– Spotkało mnie coś tak obrzydliwego, że aż trudno pisać. Ktoś włożył mi za wycieraczkę torebki z ekstrementami (dwie, więc nie wiatr wymiótł ze śmietnika, poza tym pies autor tej zawartości musiałby być wielkości człowieka). Czy kogoś z Was spotkało coś podobnego? – pyta na Facebooku Barbara.

Kobieta przyznała, że zaparkowała 10 cm za krawężnikiem. – Nie było to problemem dla ruchu pieszych ani innych samochodów – oceniła mieszkanka Warszawy.

Natychmiast pojawiła się grupa oburzonych mieszkańców: "Co za naród", "Chamski wybryk", "Mieszkam tam, gdzie Pani i słyszałam o podobnych wybrykach na parkingu przy bazarku. To nasza młodzież tak się bawi" – to tylko kilka komentarzy.