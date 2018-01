Nowa funkcja dla Macierewicza? Kolejne spekulacje

- Nie ma w tej chwili planów, by Antoni Macierewicz został marszałkiem lub wicemarszałkiem Sejmu - oznajmił poseł PiS Jacek Sasin. Zaledwie dzień wcześniej wicemarszałek Senatu Adam Bielan zasugerował, że były szef MON może otrzymać "bardzo ważne funkcje w parlamencie".

"Macierewicz pełnił już niezwykle ważną funkcję"

Co na to PiS? - Nie ma w tej chwili planów, by Antoni Macierewicz został marszałkiem lub wicemarszałkiem Sejmu - zapewnił we wtorek rano Sasin na antenie radiowej Jedynki.