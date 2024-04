Nowa funkcja Bocheńskiego. Zajmie ważne miejsce w partii?

Dużo bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, że Tobiasz Bocheński zastąpi Gosiewską na stanowisku przewodniczącego warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. - Jako szef warszawskiego PiS-u i radny będzie miał tytuł do punktowania Rafała Trzaskowskiego i jeśli nie wyjedzie do PE, to za 3,5 roku będzie mógł startować na posła do Sejmu - mówi jeden z rozmówców portalu.