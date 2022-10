Nowa broń w polskim wojsku. To ma być prawdziwa zmora dla wrogów

Polscy żołnierze z 19. Brygady Zmechanizowanej testują bojowy wóz piechoty AS21 Redback. To najnowocześniejszy rodzaj broni południowokoreańskiej produkcji, która miała swoją premierę na Starym Kontynencie w czerwcu tego roku. Zgodnie z aktualną koncepcją Ministerstwa Obrony Narodowej, RedBeck i opracowywany w polskich halach Borsuk, mają zastąpić stare pojazdy BWP-1. Co ciekawe, Warszawa planuje zakup aż 400 maszyn z Korei Południowej, które słyną z żelaznego pancerza, będącego też wyposażonym w izraelski system "Iron Fist". Konstruktorzy położyli bardzo duży nacisk na ochronę w przypadku trafienia, z kolei aktywny pancerz "Iron Fist" jest w stanie niszczyć nie tylko kierowane pociski przeciwpancerne, ale także wolniejsze rakiety wystrzeliwane z czołgowych armat. Masa Redbacków przekracza 40 ton i są one wyposażone w wieżę z armatą 30 mm i PPK Spike-LR/LR2, jednak niewykluczone, że w przyszłości każdy Redback zostanie zintegrowany z bardzo wysoko ocenianym polskim systemem wieżowym ZSSW-30. Polscy żołnierze pokazali ten sprzęt w akcji.