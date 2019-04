Notre Dame. Światowi przywódcy o pożarze w Paryżu

Paryż. Pożar Notre Dame wstrząsnął całym światem. Polityczni przywódcy solidaryzują się z Francuzami. Słowa wsparcia wyrazili m.in. Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Donald Trump, Barack Obama, Mateusz Morawiecki oraz Andrzej Duda.

Trwa akcja gaśnicza katedry Notre Dame w Paryżu. Około godziny 19 zauważono kłeby dymu nad Paryżem. Strażacy podejrzewają, że ogień pojawił się podczas prac remontowych w świątyni. Wszystko wskazuje na to, że wnętrze mogło całkowicie spłonąć. Teren wokół budynku został ewakuowany.

Katedra Notre Dame jest jedną z najbardziej znanych katedr na świecie, jej nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej.

Donald Tusk w krótkim wpisie odniósł się do nazwy katedry. "Nasza Pani z Paryża jest Panią całej Europy" - napisał polityk, dodając, że "wszyscy solidaryzują się z Paryżem".

W podobnym tonie odniósł się Jean-Claude Juncker. "Co za smutne widowisko. Co za horror" - napisał na Twitterze przewodniczący Komisji Europejskiej. "Nasza Pani należy do całej ludzkości" - zaznaczył Juncker.