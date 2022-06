Norweskie wojska wjechały do Finlandii. Przełom we współpracy nordyckiej

Nowa trasa to ogromne ułatwienie dla wojska norweskiego. Do tej pory pojazdy musiały przedzierać się między wysuniętym na północ regionem Finnmarku a pozostałymi obszarami Norwegii drogą, która jest łatwa do zablokowania. Przykładem może być zawalony tej wiosny most nad rzeką Kvænangen. Wówczas aż na tydzień ruch został zablokowany.