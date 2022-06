Norwegia dogadała się z USA. Amerykańska armia pod nosem Rosji

Norwegia przyjęła nowe porozumienie obronne z USA. Umowa daje Amerykanom szeroki dostęp do norweskiej infrastruktury, co wywołało gorącą debatę w skandynawskim kraju. Tym samym Waszyngton zapewnił sobie dostęp do położonych na północy Norwegii baz wojskowych. Morskich, jak i lotniczych.