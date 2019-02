Norweska konsul ma opuścić Polskę. Ujawniono jej tożsamość

Uznaną przez Ministerstwo Sprawa Zagranicznych za persona non grata jest Anne Lillas. To sekretarz ambasady Norwegii zajmująca się sprawami administracyjnymi i konsularnymi. Jej kadencja wygasała za trzy lata. Wydalenie dyplomatki to odpowiedź na identyczny ruch w stosunku do Sławomira Kowalskiego.

Wydalenie norweskiej konsul to odwet za taką samą decyzje w stosunku do Sławomira Kowalskiego (MSZ)

Norweskie władze uznały w poniedziałek polskiego konsula Sławomira Kowalskiego za persona non grata. W odpowiedzi Polska zrobiła to samo z norweską konsul, która dostała tydzień na opuszczenie naszego kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rozmowie z tvp.info poinformowało, że chodzi o Anne Lillas. To pierwsza sekretarz ambasady ds. administracyjnych i konsularnych.

Kadencja dyplomatki wygasała za trzy lata. Według sekretarza stanu w MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęka decyzja Polski ma być bardziej odczuwalna. Kowalski swoją funkcję miał bowiem sprawować do końca czerwca. - Byliśmy gotowi na obsadzenie tego stanowiska. Teraz musimy tylko nieco przyśpieszyć procedury - tłumaczy wiceminister w resorcie spraw zagranicznych w rozmowie z portalem.

Polski konsul został wydalony przez norweskie MSZ w styczniu. Decyzja podyktowana była "niezgodną z rolą dyplomaty działalnością w kilku sprawach, w tym jego niewłaściwym zachowaniem wobec funkcjonariuszy publicznych".

Kowalski w 2016 r. wygrał konkurs na "Konsula Roku". Nagrodę dostał za "działania i współpracę ze stroną norweską ws. małoletnich obywateli polskich, znajdujących się pod opieką miejscowych służb socjalnych".

