Norwegia. Rząd zamyka granice w obawie przed nowym szczepem koronawirusa

"Widzimy, że wiele krajów nie monitorowało zmutowanych wersji koronawirusa w takim stopniu jak my" - mówiła w środę premier Norwegii Erna Solberg cytowana przez PAP.

Granice zamknięte są dla wszystkich osób, które nie mieszkają w Norwegii, a wyjątkiem są przedstawiciele niektórych ważnych społecznie zawodów, w tym służb medycznych ze Szwecji i Finlandii. Odbije się to natomiast na pracownikach tymczasowych, którzy do 12 marca nie będą mogli wjechać do Norwegii.