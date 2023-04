Nord Stream nie był jedyny? Tajemnicze awarie w kilku krajach

Nowy serial dokumentalny "The Shadow War", który duński publiczny nadawca DR wyprodukował we współpracy z dziennikarzami ze Szwecji, Norwegii i Finlandii, pokazuje, jak według ekspertów i źródeł wywiadowczych Rosja wykorzystuje okręty wojenne, łodzie podwodne i podwodne drony, a także statki badawcze, towarowe i trawlery rybackie w ramach przygotowań do sabotażu przeciwko europejskiej infrastrukturze. Celem mają być kable zasilające i służące do transmisji danych przez Atlantyk oraz do reszty Europy.